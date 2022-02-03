Главком ВСE: Киев не планирует вводить военных в Донбасс и Крым

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал информацию о планах ввода военных на территорию Донбасса и Крыма. Этой информацией он поделился в эфире телеканала "Один плюс один".

По его словам, в Киеве таких планов не разрабатывали. Залужный подчеркнул, что не получал распоряжений вводить армию в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Крым.

Ранее главком ВСУ заявил о сокращении численности российских войск около украинских границ. Он пояснил, что сейчас возле границ страны насчитывается порядка 52 батальонных технических групп Вооружённых сил РФ, а в апреле 2021 года их было 62. Вместе с тем главком отметил незначительное увеличение российских военных в Крыму в течение последней недели.

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