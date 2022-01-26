Эксперт оценил статью Bloomberg об отмене встречи Путина с бизнесом Италии

Программный директор клуба "Валдай", профессор МГИМО Олег Барабанов прокомментировал Pravda.Ru сообщение Bloomberg о том, что власти Италии призвали компании отказаться от видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что правительство Италии таким образом демонстрирует солидарность с другими странами Европейского союза. Поскольку сейчас в контексте эскалации конфликта вокруг Украины и возможного ожидания открытой войны ЕС старается дистанцироваться от тесных связей с Россией. И Италия, которая одна из самых активных экономических партнёров России в рамках ЕС, видимо, тоже считает, что сейчас не время для подобных встреч", — сказал Барабанов.

Ранее правительство Италии призвало руководство итальянских компаний отказаться от участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным. К слову, встреча в формате видеоконференции всё-таки прошла. На ней обсуждались вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

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