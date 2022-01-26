В постпредстве РФ ООН рассказали, почему США создают "трудности" в работе

Большие трудности в работе секретариата создают огромные долги США в бюджет ООН, заявили в постпредстве России Всемирной организации.

Как отметили в ведомстве, ежегодно американское правительство "обрастает" долгами порядка миллиарда долларов.

"В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остаётся самым крупным должником в бюджеты ООН", — говорится в сообщении постпредства.

20 января американская сторона опубликовала релиз, в котором перечислила "факторы" "восстановления американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена". Однако в российском представительстве считают, что именно долги США создают немало проблем, впрочем, не только для самой Америки.

"Нелигитимные односторонние санкции в адрес ряда развивающихся государств создают препятствия для оплаты ими своих взносов в ООН и лишают их права голоса в Генассамблее", — пояснили в ведомстве.

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