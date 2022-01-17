Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Спикер Госдумы палаты Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента единогласно сняла с рассмотрения законопроект о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 12 ноября 2021 года. Нормативный акт обязывал россиян предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прохождении вакцинации в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Потом от проверок на транспорте решено было отказаться. Ранняя редакция гласила, что после 1 февраля проходить в общественные места по ПЦР-тесту смогут только граждане с медотводом. Ограничения должны были действовать до 1 июня 2022 года.

Сначала инициатива была одобрена депутатами Госдумы, однако потом её второй раз направили на рассмотрение в региональные парламенты, Совет Федерации и правительство.

В январе 2022 года рассмотрение документа было отложено кабмином. По словам вице-премьер Татьяны Голиковой, это было сделано из-за того, что в стране сложилась неопределённая обстановка по COVID-19.

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