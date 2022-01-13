Канцлер ФРГ высказался по поводу переговоров РФ и стран Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что переговоры стран Запада и РФ по вопросам безопасности получились непростыми.

По мнению канцлера, обсуждать проблемные вопросы с Россией необходимо для достижения "общей безопасности" в Европе.

"Также важно, что мы сейчас видим многочисленные переговорные форматы — между Россией и США, в рамках Совета Россия-НАТО, в ОБСЕ ведутся переговоры, предпринимаются попытки найти конструктивный путь. Это сложно — все видят это. Но это и в той же степени важно, — цитирует слова Шольца РИА "Новости".

Представитель ФРГ подчеркнул, что необходимо чётко доносить до России свою позицию по вопросу безопасности Украины. Шольц предупредил на пресс-конференции в Берлине, что военная активность против Украины будет дорого стоить России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что Россия ждёт официального ответа от США и НАТО в письменной форме на предложения о гарантиях безопасности. Лавров охарактеризовал состоявшиеся переговоры в Женеве и Брюсселе как деловые.

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