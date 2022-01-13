Посол заявил, что Россия не будет уступать США и НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона не будет уступать США и НАТО на переговорах.

"Чётко и ясно сказали — ни на какие уступки мы не пойдём, это наша принципиальная позиция", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кевин отметил, что взамен России предлагают диалог по целому ряду аспектов европейской безопасности — контроль над вооружениями, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, транспарентность и меры доверия.

При этом посол считает, что обсуждение этого набора не выполняет ключевое требование России — о нерасширении НАТО.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объяснил, почему НАТО воспринимает Россию как главного врага. По его мнению, Россия никогда не допустит решений, которые шли бы в обход её интересов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.