Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона не будет уступать США и НАТО на переговорах.
"Чётко и ясно сказали — ни на какие уступки мы не пойдём, это наша принципиальная позиция", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кевин отметил, что взамен России предлагают диалог по целому ряду аспектов европейской безопасности — контроль над вооружениями, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, транспарентность и меры доверия.
При этом посол считает, что обсуждение этого набора не выполняет ключевое требование России — о нерасширении НАТО.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объяснил, почему НАТО воспринимает Россию как главного врага. По его мнению, Россия никогда не допустит решений, которые шли бы в обход её интересов.
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