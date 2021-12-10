Вассерман уличил Украину в нарушении морских правил 1877 года

Депутата Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что президент США Джо Байден остался недоволен провокацией в Керченском проливе с участием украинского корабля "Донбасс".

По словам Вассермана, накануне Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы изложить ему суть переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сразу после того, как Байден положил трубку, (корабль "Донбасс". — Ред.) развернулся двинулся обратно в сторону порта Мариуполь", — сказал депутат в беседе с изданием "Свободной прессы".

Байден "очень жестко предупредил Зеленского", что такие манёвры можно устраивать перед его беседами с президентом РФ, чтобы иметь "козыри" в рукаве, но не после переговоров, отметил Вассерман.

Он напомнил о неизменном с 19 века порядке прохождения судов через Керчь-Еникальский канал, который был прорыт в 1874-77 годах. Поскольку канал довольно узкий, корабли обязаны запрашивать разрешение на проход по нему в Керченском порту, что "Донбасс", соответственно, не сделал.

"Однако Киев неожиданно решил его (порядок прохождения через канал. — Ред.) нарушить и, как можно судить, схлопотал за это от Байдена", — добавил Вассерман.

В минувший четверг рядом с территориальными водами Керченского пролива появился украинский корабль "Донбасс", экипаж которого игнорировал все предупреждения и не выполнял требования по смене курса. Позже судно всё-таки развернулось и двинулось в противоположную сторону.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.