Шхагошев: инцидент с кораблём "Донбасс" в Керченском проливе — "дешевый манёвр"

В Госдуме России заявили, что действия украинского корабля "Донбасс" в Керченском проливе, это попытка Киева "дать понять" Москве, что напряжённость в регионе сохраняет. По словам члена комитета ведомства по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, со стороны Незалежной это "дешёвый манёвр".

По мнению депутата, если ранее провокациями российской стороны занимались в НАТО, то сейчас, можно сказать, что это "дело рук" Киева.

"Они считают, что им помогут (на Западе). Конечно, это достаточно похоже на Киев", — пояснил политик в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Шхагошев назвал действия Незалежной "дешёвым манёвром". Судно развернули как раз после сообщения об окончании телефонных переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером Украины Владимиром Зеленским.

В минувший четверг в ФСБ России сообщили, что рядом с территориальными водами Керченского пролива идёт украинский корабль "Донбасс". По информации силовиков, экипаж игнорировал все предупреждения и не выполнял требования по смене курса. Позже судно всё-таки развернулось и двинулось в противоположную сторону.

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