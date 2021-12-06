Рыжков: СССР развалился не из-за США, а "благодаря" хаотичным реформам

СССР развалился не из-за США, а благодаря непродуманным хаотичным и резким реформам. Такое мнение высказал РИА Новости Николай Рыжков, бывший председатель Совета министров СССР.

"Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов", — отметил Рыжков.

Политик уверен, что к тому времени, как началась перестройка, в стране накопилось множество экономических и политических проблем. Он отметил, что реформы на тот момент были жизненно необходимы, особенно экономические, а также в плане обновления партии, руководство которой, по его словам, "оторвалось от масс". Но, по мнению Рыжкова, все перемены в СССР выполнялись рывками.

"Но работать надо было спокойно, методично, как Китай сегодня развивается. Они 40 лет потратили на то, чтобы модернизироваться и прийти к нынешнему уровню. А мы тогда стали то за одно хвататься, то за другое, то за третье", — посетовал Рыжков.

Политик признал, что у СССР были проблемы, но решать их можно было иначе, сохранив при этом единое государство.

Рыжков считает, что на фоне накопившихся проблем в плановой экономике и в обюрократившейся партии развал страны произошёл изнутри.

"И на этой волне нашлись внутренние силы, которые помогли распаду".

Он выразил сожаление, что не получилось сохранить СССР, который мог бы быть сегодня, как Китай, — "с развитой экономикой, но с сохранившейся державой".

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