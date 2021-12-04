Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам ЛНР и ДНР

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

"Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба", — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу партии.

Ранее сто жителей Донбасса с российским гражданством стали членами Всероссийской политической партии "Единая Россия" и даже получили соответствующие билеты. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Собирать "заявки" на вступление в "Единую Россию" с жителей Донбасса начали в середине июля. Согласно требованиям, в неё могут вступить те, кто стал сторонником партии и пробыл в статусе не менее полугода.

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