EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Ведомости": QR-коды не будут требовать при продаже билетов на самолёт
Джигурда рассказал, что помешало Градскому в СССР стать круче Кобзона и Лещенко
Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ медлит с признанием "Спутника V"
Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина
Эксперты объяснили, для кого ужесточат выдачу водительских медсправок с 1 марта
Рейтинг одобрения Байдена падает ещё больше
Иран пообещал "выбить Америке зубы", если США не уйдут из региона
Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы
Всемирный банк спрогнозировал, как Россия будет жить в эпоху зелёной энергетики

"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии

Политика

Во время пресс-подхода главы МИД Сергея Лаврова в Стокгольме официальный представитель дипведомства Мария Захарова потребовала, чтобы журналистка из Грузии перестала задавать вопросы на английском языке.

"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии

Сотрудница канала "Рустави 2" Тамара Нуцубидзе поинтересовалась у Захаровой, почему её английская речь вдруг стала проблемой.

"Тамара, извините, пожалуйста, но вы когда просились принять участие в конференции, то говорили по-русски, здесь просто российские журналисты. По-русски, давайте", — сказала представитель МИД.

Трансляция пресс-подхода опубликована на странице дипломатического ведомства в Facebook. После просьбы перейти на русский язык грузинская журналистка заявила, что всё равно хотела бы общаться на английском. Тогда Захарова предложила ей в следующий раз "проситься" на подобные мероприятия, используя иностранную речь.

В итоге Нуцубидзе разрешили по-английски спросить Лаврова об отношении РФ к желанию Грузии вступить в Североатлантический альянс.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Полный разгром! Захарова ответила Западу на фейки
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Поклонники с трудом "признали" певицу Валерию в новогоднем образе
"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии
"Ведомости": QR-коды не будут требовать при продаже билетов на самолёт
МИД Норвегии: страны НАТО должны держаться подальше от границ с Россией
Джигурда рассказал, что помешало Градскому в СССР стать круче Кобзона и Лещенко
Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ медлит с признанием "Спутника V"
Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина
Эксперты объяснили, для кого ужесточат выдачу водительских медсправок с 1 марта
Мария Захарова поделилась "символичным фото" Лаврова с саммита ОБСЕ
Рейтинг одобрения Байдена падает ещё больше
Популярное
Шоу-бизнес
Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора

Поклонники Александра Градского выдвинули свою кандидатуру на кресло музыканта в шоу "Голос".

Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Экономика и бизнес
В контракте "Газпрома" и Молдавии нашли интересную деталь, о которой не говорили
Шоу-бизнес
Последние дни перед смертью рядом с Градским были посторонние люди
Ирина Шлионская Откуда берётся страх перед клоунами? Ирина Шлионская Любовь Степушова Москва предлагает Западу новый "Хельсинкский договор". В чём план? Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Здоровье
Мясников рассказал о "суперраспространителях" COVID-19
Евросоюз
Что будет в случае эмбарго на российские энергоносители в ЕС - эксперты
Эксперт назвал схему, как мошенники заставляют заложить свою квартиру
Россия
Эксперт назвал схему, как мошенники заставляют заложить свою квартиру
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников