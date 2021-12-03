"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии

Во время пресс-подхода главы МИД Сергея Лаврова в Стокгольме официальный представитель дипведомства Мария Захарова потребовала, чтобы журналистка из Грузии перестала задавать вопросы на английском языке.

Сотрудница канала "Рустави 2" Тамара Нуцубидзе поинтересовалась у Захаровой, почему её английская речь вдруг стала проблемой.

"Тамара, извините, пожалуйста, но вы когда просились принять участие в конференции, то говорили по-русски, здесь просто российские журналисты. По-русски, давайте", — сказала представитель МИД.

Трансляция пресс-подхода опубликована на странице дипломатического ведомства в Facebook. После просьбы перейти на русский язык грузинская журналистка заявила, что всё равно хотела бы общаться на английском. Тогда Захарова предложила ей в следующий раз "проситься" на подобные мероприятия, используя иностранную речь.

В итоге Нуцубидзе разрешили по-английски спросить Лаврова об отношении РФ к желанию Грузии вступить в Североатлантический альянс.

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