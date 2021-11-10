В Кремле рассказали, когда может произойти встреча Путина и Байдена

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов РИА Новости, когда можно ожидать встречи Путина и Байдена.

По словам Пескова, лидеры России и США могут встретиться друг с другом в начале 2022 года. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что такая возможность существует, добавив, что о реальной встрече пока никто не договаривался:

"Действительно, всё возможно, реальных договорённостей пока нет. Как только они будут, мы сообщим".

Ранее в СМИ появилась информация, что не исключена возможность онлайн-встречи Путина и Байдена ещё до конца 2021 года, в то время как в начале следующего года лидеры могут встретиться лично.

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