Небензя предупредил Украину о последствиях после инцидента с дроном

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал использование Украиной беспилотника Bayraktar в Донбассе.

По словам Небензи, Украина ведёт очень опасную игру, которая может привести к последствиям, которые Киев даже не представляет.

Во вторник, 26 октября, Вооружённые силы Украины впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar, чтобы атаковать пушку противника в Донбассе. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения, однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что использование беспилотного летательного аппарата их "не нарушает". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение дрона в Донбассе не говорит о наступлении ВСУ, а является ответом на действия противника.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.