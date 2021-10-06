Призыв выслать из США 300 российских дипломатов Косачёв назвал нелепым

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что предложение о сокращении числа российских дипломатов нелепо. По мнению Косачёва, конгрессменам из США осталось ещё потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США.

Ранее американские сенаторы предложили выслать из страны 300 российских дипломатов, если Москва откажется расширять штат посольства США.

По словам Косачёва, ссылаться на снижение количества депутатов безграмотно, "поскольку речь идёт в том числе о сотрудниках представительства при ООН".

Вице-спикер заключил, что американским конгрессменам не нравится сложившаяся ситуация во внешней политике. Он предположил, что сенаторам остаётся только "взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США".

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