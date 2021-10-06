Сенаторы США хотят выслать 300 дипломатов РФ. МИД указал им на ошибку

На стол американского президента 5 октября легло письмо за подписью 17 сенаторов, в котором они попросили Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов.

Причина такого, мягко говоря, "недружественного" решения — отказ РФ выдать разрешение на расширение штата посольства США в Москве.

По мнению авторов предложения, малое количество служащих американской дипмиссии "подрывает способность персонала посольства, включая посла, выполнять свою важнейшую работу, представляя политические интересы Соединенных Штатов…"

Полный текст письма опубликовал Марко Рубио, сенатор-республиканец. В нём сенаторы утверждают, что "более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США", в то время как дипприсутствие США в РФ "ограничено примерно 100 американскими гражданами".

"Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы приблизиться к паритету между числом американских дипломатов, работающих в России, и числом российских дипломатов, работающих в США".

Реакция российского МИД

В МИД России, комментируя предложение американских сенаторов, отметили, что они явно ошиблись в подсчётах, ибо указанного количества дипсотрудников в посольстве РФ в Вашингтоне "просто нет", и что конгрессмены по какой-то причине "посчитали" вместе с дипломатами ещё и сотрудников представительства при ООН.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства предупредили, что реализация предложения, основанного на арифметической ошибке сенаторов, "может привести к закрытию американских загранучреждений в России".