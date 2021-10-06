МИД РФ: Россия не обязывалась принуждать часть Украины оставаться в её составе

Российские власти не брали на себя обязательств принуждать регионы Украины оставаться в составе страны, подписывая в 1994 году Будапештский меморандум.

Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН сообщил представитель российской делегации Денис Лозинский, отвечая на обвинения украинского дипломата Владимира Лакомова в нарушении Будапештского меморандума при "оккупации Крыма".

"Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", — цитирует заявление Лозинского РИА Новости.

Жители Крыма и Севастополя защитили свои интересы

По словам российского дипломата, после произошедшего на Украине государственного переворота, сопровождавшегося разгулом радикального национализма, решение жителей Крыма и Севастополя воспользоваться правом на самоопределение и войти в состав РФ было единственным способом защитить свои интересы.

Напомним, в 1994 году РФ, США, Великобритания и Франция подписали с Украиной Будапештский меморандум. В соответствии с ним украинские власти ликвидировали ядерный потенциал страны. В свою очередь Россия, США и Великобритания гарантировали безопасность Украины.

Крым вошёл в состав РФ по итогам состоявшегося весной 2014 года референдума. За воссоединение с Россией тогда высказались 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.

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