Украина ввела санкции против участников выборов в Крыму и ряда предприятий РФ

Власти Украины ввели санкции в отношении участников выборов в Госдуму в Крыму и членов территориальных избирательных комиссий, а также против ряда российских предприятий. Решения СНБО о введении ограничительных мер утвердил своим указами президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы, в санкционный список попали 33 кандидата в депутаты от партий, а также из числа самовыдвиженцев. Также ограничительные меры введены против 54 членов крымских избирательных комиссий, шести сотрудников ФСБ и одного гражданина Кореи.

Кроме того, СНБО Украины введены санкции в отношении Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и действующего в Севастополе завода судовой светотехники "Маяк".

Сообщается, что введённые ограничительные меры будут действовать в течение трёх лет.

Напомним, в начале сентября правительство Украины предложило ввести санкции против 24 юрлиц и шести физлиц, причастных, по версии Киева, к возведению и эксплуатации моста через Керченский пролив, организации сообщения Крымского полуострова с РФ, а также к перепланировке севастопольских парков и объектов культурного наследия.

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