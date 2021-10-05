Власти Украины ввели санкции в отношении участников выборов в Госдуму в Крыму и членов территориальных избирательных комиссий, а также против ряда российских предприятий. Решения СНБО о введении ограничительных мер утвердил своим указами президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы, в санкционный список попали 33 кандидата в депутаты от партий, а также из числа самовыдвиженцев. Также ограничительные меры введены против 54 членов крымских избирательных комиссий, шести сотрудников ФСБ и одного гражданина Кореи.
Кроме того, СНБО Украины введены санкции в отношении Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и действующего в Севастополе завода судовой светотехники "Маяк".
Сообщается, что введённые ограничительные меры будут действовать в течение трёх лет.
Напомним, в начале сентября правительство Украины предложило ввести санкции против 24 юрлиц и шести физлиц, причастных, по версии Киева, к возведению и эксплуатации моста через Керченский пролив, организации сообщения Крымского полуострова с РФ, а также к перепланировке севастопольских парков и объектов культурного наследия.
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