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С больной головы на здоровую: Россия указала Киеву на минские соглашения

Политика

Представитель российской делегации в Первом комитете ГА ООН Денис Лозинский посоветовал дипломата из Незалежной начать выполнять минские соглашения, а не перекладывать проблемы "с больной головы на здоровую". На заседании Генеральной ассамблеи представитель Украины назвал Россию "главной причиной усугубления режимов".

С больной головы на здоровую: Россия указала Киеву на минские соглашения

Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов в выступлении заявил, что Россия продолжает "оккупацию Крыма", а также юго-восток Незалежной. 

Лозинский, в свою очередь, назвал обвинения абсурдными и голословными. 

"Хотели бы предостеречь украинскую делегацию от введения в заблуждение мирового сообщества и дальнейших подобных спекуляций", - цитирует представителя российской стороны РИА Новости. 

Также Лозинский уточнил, что вместо того, чтобы выполнять обязательства по минским соглашениям, Киев пытается "приписать" России несуществующее военное вмешательство в Донецком и Луганском регионах.  

"Авторы этих домыслов так и не представили ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что там их никогда не было", - резюмировал Лозинский. 

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении участников выборов в Госдуму в Крыму и членов территориальных избиркомов. В "немилость" лидера Украины попали и некоторые российские компании. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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