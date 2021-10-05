В Раде назвали преступлением отказ Киева от переговоров с Москвой по газу

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выпустила заявление, в котором назвала преступлением против собственных граждан отказ властей от переговоров с Россией о прямых поставках газа на Украину. В текущих обстоятельствах отопительный сезон находится под угрозой срыва, сообщили в партии.

"Власть в который раз предала интересы украинцев и наплевала на энергетическую безопасность государства в угоду своим нездоровым политическим амбициям", — отмечается в тексте, опубликованном на сайте политической силы.

Партия назвала Украину единственной страной в Европе, которая рассматривает газ в качестве геополитического оружия и озвучивает "надуманные обвинения в адрес Венгрии, Германии, России".

В "Оппозиционной платформе — За жизнь" подчеркнули, что украинские граждане стали заложниками текущей ситуации. В условиях, когда стоимость газа превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, а страны ЕС заключают контракты с Россией на поставку "голубого топлива", Киев отказывается вести переговоры с Москвой. Это ставит под угрозу срыва отопительный сезон.

Если бы власть использовала достигнутые в 2019 году договорённости, то уже в течение двух лет могла бы покупать газ по цене 175 долларов за тысячу кубометров, написано в тексте на сайте партии.

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