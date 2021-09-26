Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил нежелание украинского лидера Владимира Зеленского встречаться в Владимиром Путиным. По словам Пескова, всё дело в Минских соглашениях.

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера", — сказал пресс-секретарь Путина в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

По словам Пескова, Зеленский не хочет выполнять соглашения "Минск-2", оттого и уходит от разговора. Такое положение дел представитель Кремля расценивает как "тупик".

"Украина не хочет выполнять Минские договорённости, Украина хочет Минские договорённости заменить чем-то ещё, не называя это своими словами", — констатировал Песков.

Также Песков отметил, что колкие замечания в отношении российского лидера от украинской стороны "не задевают" Путина, а вызывают только "сожаление".

Ранее украинская сторона заявляла о "полной готовности" к встрече двух лидеров. И по их мнению, именно Москва оттягивает переговоры и общается с Киевом и ищет "отговорки". Позже Украина опровергла эту информацию и заявила, что официально никто не обсуждал встречу Путина и Зеленского.

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