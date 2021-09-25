Двое вакцинированных от коронавируса выиграли квартиры в Приморье

Среди жителей Приморского края, которые прошли вакцинацию от коронавируса, власти разыграли две квартиры и пять машин. Об этом сообщается на портале регионального Правительства.

Итоги конкурса подводили с помощью генератора случайных чисел. Семь человек, получившие специальные номера, могут рассчитывать на ценные призы. Всего в розыгрыше поучаствовали более 99,8 тысяч жителей Приморья, которые сделали прививки против COVID-19 до 15 сентября 2021 года.

По предварительной информации, потенциальные обладатели автомобилей — жители Владивостока и Пограничного округа. Жилье достанется женщинам из Находки и Октябрьского округа Приморья.

Они получат сертификаты номиналами 3,8 миллионов и 1 миллион рублей на квартиры и машины соответственно. Эти документы позволят "выкупить" подарок.

В Правительстве Приморья рассказали, что вскоре для жителей проведут ещё один конкурс. Для привитых граждан подготовили 80 различных призов. Зарегистрироваться на розыгрыш можно с 4 до 30 октября на портале "Госуслуги".

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