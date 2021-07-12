А вирус ли коронавирус?..

В воскресенье в России коронавирусная инфекция диагностирована и подтверждена у 25 140 человек. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Какие странности наблюдаются при лечении коронавируса официальной медициной? Будет ли найден оптимальный рецепт? Какие простые, но эффективные средства лечения известны уже сейчас? На все эти и многие другие вопросы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой ответил невролог и ревматолог, доктор Павел Евдокименко.

Читайте начало интервью: Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

— Павел Валерьевич, вы сказали, что пока неизвестны способы гарантированной защиты от коронавируса, можно значительно снизить риск заражения достаточно простыми давно известными средствами. Лечить от него стали сразу же, хотя как в мерах предохранения, так и лечения мы видим очень много непонятного.

— Да, при лечении, конечно, было очень много странностей. Людей зачем-то начинали лечить всякими антималярийными препаратами, к тому же просто в убойных дозах, зачем-то давали убойные дозы антибиотиков.

Если уж вы говорите, что это якобы вирус, тогда хотя бы будьте логичны. Вирус не лечится антибиотиками! А тут — такая, мягко говоря, странность: почему-то лечат вирусную болезнь антибиотиками и антималярийными препаратами. Как так? Много есть и всяких других странностей вокруг COVID.

— Было очень много роликов на YouTube, в интернете о том, что нужно просто пить много чая с лимоном, с малиной и тому подобными народными средствами.

— Когда я заболел сам, я пил три дня чай с малиной в больших количествах, практически без сахара, и мне это очень хорошо помогало. Интересно, что болезнь у меня началась с ощущения прикуса металла на языке. Это признак отправления некими отправляющими веществами.

Откуда у коронавируса алюминий?…

Когда на третий день я все-таки к этому уже совсем прицепился, я полез смотреть, на что же вся эта якобы ковидная история похожа. Нашел, что по симптоматике это больше всего похоже на отравление некими солями алюминия.

Я применил тот метод, который применяется при отравлениях солями алюминия, это активированный угол и ортосифон трава — почечный чай. И через три часа у меня никаких симптомов уже не было. Потом очень много людей лечилось по этому методу. И от них — сплошные "спасибо".

Конечно, мы же не знаем, что это за болезнь, какого она рода. Но как мы сейчас видим, скорее всего, нам постоянно врут, что этот вирус вызывает такую реакцию интоксикации.

Совершенно ясно, что это искусственно запущенная зараза, но какая именно — непонятно. Но может быть, это не вирус вообще, а бактерия или еще что-то. Тем не менее, явно есть интоксикация, но она великолепно снимается активированным углем, ортосифоном. Это все стоит копейки.

Недыхательная гимнастика для легких

Мы с женой еще до COVID совершенно для других целей записали курс "Недыхательная гимнастика для легких". С Ланой Палей это записали. И эта гимнастика спасала очень много людей.

Нам даже писали, что когда люди делали ее в больнице, у них температура с 39 падала до 37. Мы не ожидали сами такого эффекта. Но вот эта "Недыхательная гимнастика для легких" людям помогала. Это для нас было неожиданностью.

На этапе выздоровления, когда спадает уже острый период, мы нашли хороший вариант для восстановления обоняния и вкуса, это — янтарная кислота.

Постковидная депрессия — довольно страшная штука. У некоторых людей часто вообще нет никаких сил, ни желания жить, ничего. Снимается это очень быстро спиртовой настойкой прополиса — 10 капель на стакан воды. Если у человека нет аллергии на продукты пчеловодства.

— А почему не 50 грамм водки по утрам?

— Нет, водка, кстати, не работает при постковидной депрессии. А с прополисом, как я рассказывал в одном из своих роликов, очень необычные эффекты. Я ее сам пил. У меня была постковидная депрессия.

Я сначала не понял, что это результат болезни, потому что болезнь я перенес очень легко. Когда я уже понял, в чем дело, я начал пить прополис на ночь. У меня были нереальные яркие и удивительные сны.

Постковидная депрессия прошла на следующий день. Я не говорю, что прополис лечит обычные депрессии. Мы говорим именно о постковидной. Я ее пил две недели, и забыл, что это такое. И потом очень многие люди это делали по нашему совету.

Янтарная кислота тоже, еще раз говорю, очень хорошо. Но не всем подходит. Мужчинам реже подходит, чем женщинам. У меня, например, были носовые кровотечения из-за нее. Многим, наоборот, очень хорошо помогает.

Испуг и лечение — страшней болезни

А ведь испуг очень сильно на людей влияет. Представьте обычную ситуацию. Живет человек дома и чувствует себя относительно нормально. Сатурация у него — нормальная. Есть приборчики, меряют уровень кислорода.

Потом ему что-то в голову приходит, он все-таки напуганный, потому что нам постоянно рассказывают всякие ужасы. Он решает: поеду-ка я сделаю себе компьютерную томографию. И ему находят все эти проценты поражения легких.

Дальше начинаются антибиотики, больницы и так далее. Очень многие люди быстро погибали не от самой болезни, а именно от таких порою токсичных лечений, избыточных дозировок и так далее.

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