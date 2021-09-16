"США пора переходить к делу": Кулеба о гарантиях по "Северному потоку-2"

Партнёрам Украины США и Германии пора переходить от слов к делу относительно гарантий по трубопроводу "Северный поток-2". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция неизменна — партнёры слышат нас и наши предложения, но решений нет. Мы будем продолжать дружественное давление на партнёров", — отметил Кулеба.

Данная ситуация, по словам главы украинского МИДа, безотлагательная, так как Россия начала действовать, а цены на газ показали максимальные отметки впервые за историю, сообщает ТАСС.

Ранее в офисе президента Украины сообщали, что ожидают подписания документа по гарантиям со стороны США и Германии после введения в эксплуатацию нового газопровода.

Вместе с тем посол США на Украине Джон Хёрбст заявил накануне, что подобный документ невозможен.

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