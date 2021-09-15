Миллер опроверг информацию Bloomberg о работе "СП-2" с первого октября

Председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что магистральный газопровод "Северный поток-2" между нашей страной и Германией не заработает с первого октября.

"Нет. Первого октября поставки ещё не начнутся", — ответил на вопрос сотрудников "Интерфакс" Алексей Миллер.

Он опроверг данные Bloomberg о сроках подачи газа через "Северный поток-2".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что работа "Северного потока-2" сбалансирует цены на природный газ в Европе. В среду, 15 сентября, стоимость газа во время торгов увеличилась до 900 долларов за одну тысячу кубометров.

Также пресс-секретарь президента России, которого цитировал ТАСС, отметил, что Европа нуждается в газе, особенно в случае с возможно холодной зимой.

По словам министра Сергея Лаврова, газопроводу ещё предстоит пройти технические тесты и сертификацию.

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