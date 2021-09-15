Цена одного кубометра газа вновь побила исторический максимум. По данным на 15 сентября, стоимость газа составила 900 долларов за один кубический метр. Об этом сообщил российский журналист, телеведущий Владимир Соловьёв в Twitter.
"Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигла $900 за тысячу кубометров", — заявил Соловьёв.
До этого рекордные отметки достигали 750, 710 и 670 и затем 810 долларов за тысячу кубов.
По мнению замгендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, системная нехватка газа в течение длительного времени способствовала нынешнему скачку цен на газ в Европе.
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