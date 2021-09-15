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Цена газа впервые в истории достигла $900 за кубометр

Экономика

Цена одного кубометра газа вновь побила исторический максимум. По данным на 15 сентября, стоимость газа составила 900 долларов за один кубический метр. Об этом сообщил российский журналист, телеведущий Владимир Соловьёв в Twitter.

"Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигла $900 за тысячу кубометров", — заявил Соловьёв.

До этого рекордные отметки достигали 750, 710 и 670 и затем 810 долларов за тысячу кубов.

По мнению замгендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, системная нехватка газа в течение длительного времени способствовала нынешнему скачку цен на газ в Европе.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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