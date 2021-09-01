Депутат Туров: избиратель интересуется темой Союзного государства

Ряд действующих депутатов Государственной Думы России уходящего созыва при ведении предвыборной кампании используют тему Союзного государства. Об этом заявил депутат ГД, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по законодательству и регламенту Артем Туров в беседе с журналистами в Оршанском районе Витебской области.

По его словам, особенно данная тема пользуется спросом у избирателей, проживающих в приграничных с Белоруссией регионах.

"Я сам как представитель Смоленской области могу сказать, что у нас имеются сотни предприятий, завязанных на работу с Белоруссией, в которых работают тысячи людей, и их всех волнует, как работает Союзное государство. Плюс к тому многие регионы двух государств имеют горизонтальные связи, и от этих горизонтальных связей зависит благополучие конкретного человека",- добавил депутат.

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