Ряд действующих депутатов Государственной Думы России уходящего созыва при ведении предвыборной кампании используют тему Союзного государства. Об этом заявил депутат ГД, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по законодательству и регламенту Артем Туров в беседе с журналистами в Оршанском районе Витебской области.
По его словам, особенно данная тема пользуется спросом у избирателей, проживающих в приграничных с Белоруссией регионах.
"Я сам как представитель Смоленской области могу сказать, что у нас имеются сотни предприятий, завязанных на работу с Белоруссией, в которых работают тысячи людей, и их всех волнует, как работает Союзное государство.
Плюс к тому многие регионы двух государств имеют горизонтальные связи, и от этих горизонтальных связей зависит благополучие конкретного человека",- добавил депутат.
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