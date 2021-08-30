В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

Планируется рабочий визит белорусского лидера в Москву.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал на встрече с журналистами, когда состоится рабочий визит Александра Лукашенко в Россию.

По словам Пескова, президент Белоруссии планирует приехать в Россию в первой декаде сентября, в эти же даты должна состояться и его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

О деталях переговоров глав государств не сообщается.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Александр Лукашенко призвал рабочих завода майнить криптовалюту, а Рамзан Кадыров назвал белорусского президента "патриотом, душой болеющим за свой народ".

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