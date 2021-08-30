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Кадыров назвал Лукашенко патриотом, душой болеющим за свой народ

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Также Кадыров отметил, что Чечня и Белоруссия сотрудничают по нескольким направлениям.

Кадыров назвал Лукашенко патриотом, душой болеющим за свой народ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram поздравил с днем рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кадыров назвал Лукашенко "настоящим патриотом своей страны", болеющим душой и сердцем за свой народ, а также человеком и политиком "с большой буквы" и "крепким хозяйственником":

Результат мудрой политики Александра Григорьевича налицо. Беларусь сегодня одна из самых стабильно развивающихся стран в постсоветском пространстве.

Кроме того, Кадыров заявил, что связи Белоруссии и Чечни "крепнут и расширяются", и в республике с нетерпением ждут приезда "мужественного и порядочного" человека в гости. Глава Чечни напомнил, что получил из рук Лукашенко орден Дружбы народов, которым "очень дорожит".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Кадыров назвал события в Афганистане "очередной американской аферой".

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