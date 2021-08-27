"Мы же не украинцы": Лукашенко призвал рабочих завода майнить криптовалюту

Белорусский президент уверен, что рабочих за пределами страны "никто и нигде не ждет".
Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками госпредприятия "Беларуськалий" посоветовал рабочим заняться майнингом криптовалюты.
Лукашенко отметил, что рабочих за рубежом "никто и нигде не ждет", не считая плантаций с клубникой в Германии или Польше, где обычно "корячатся" украинцы.
Кроме того, президент заявил, что в Белоруссии много дешевого электричества, которому нужно найти применение:
Ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Криптовалюту начинайте майнить, или как это называется.
В декабре 2017 года Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", разрешив в стране все криптовалюты и операции с ними.
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