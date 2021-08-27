"Мы же не украинцы": Лукашенко призвал рабочих завода майнить криптовалюту

Белорусский президент уверен, что рабочих за пределами страны "никто и нигде не ждет".

Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками госпредприятия "Беларуськалий" посоветовал рабочим заняться майнингом криптовалюты.

Лукашенко отметил, что рабочих за рубежом "никто и нигде не ждет", не считая плантаций с клубникой в Германии или Польше, где обычно "корячатся" украинцы.

Кроме того, президент заявил, что в Белоруссии много дешевого электричества, которому нужно найти применение:

Ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Криптовалюту начинайте майнить, или как это называется.

В декабре 2017 года Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", разрешив в стране все криптовалюты и операции с ними.

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