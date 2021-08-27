Познер объяснил, почему выступает против смертельной казни в России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не может принять предложение депутата Сергея Миронова о возвращении в России смертной казни. Ранее руководитель партии "Справедливая Россия — За правду" выразил мнение о том, что высшая мера будет справедлива для преступников, убивших детей, и террористов.

По словам Познера, он может принять призыв эмоционально, но является противником такой меры. По мнению ведущего, на это несколько причин:

смертная казнь — это узаконенное убийство;

возможны ошибки судебной системы;

если говорить о террористах, то они смерти не боятся.

Познер также заявил, что после отмены смертной казни количество таких тяжёлых преступлений снижается. По его мнению, за убийство необходимо давать пожизненное заключение.

"Пожизненное заключение, на мой взгляд, более тяжелое наказание, чем лишение жизни", — приводит "Радио 1" слова Познера.

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