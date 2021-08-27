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Автор Александр Шторм

Можно ли верить метеорологам? Раньше за прогнозы казнили...

Наука

Российские метеорологи поспорили в соцсетях о корректности прогнозов погоды. Проще говоря, почему так много не сбывается и кто "хуже других".

Можно ли верить метеорологам? Раньше за прогнозы казнили...

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд высказал мнение, что большинство организаций, прогнозирующих погоду, используют модели Гидрометцентра, но не всегда правильно это делают (и, по сути, не умеют использовать такие прекрасные данные).

Ему возразил метеоролог центра погоды "Фобос" и телеведущий на телеканале "Россия 24" Евгений Тишковец. В своём аккаунте Instagram он написал, что за всю 30-летнюю практику вообще никогда не использовал модель Росгидромета, поскольку считает её худшей.

По его словам, отечественные модели серьёзно зависят от зарубежных, и это проблема. Что касается высказывания Вильфанда, Тишковец подчеркнул, что "при всём моём уважении и я действительно уважаю ваш труд, но сказано легкомысленно".

Ранее Роман Вильфанд убеждал, что прогнозам погоды Росгидромета вполне можно доверять, так как они признаны Всемирной метрологической организацией самыми надёжными.

Впрочем давно известна шутка на тему, что метеорологи ошибаются один раз, но каждый день. Пока неполнота и неточность знаний о состоянии атмосферы не даёт возможность рассчитывать стопроцентный прогноз.

А надо бы, поскольку многое в жизни зависит от корректности планирования.

Что характерно, в XVII веке в Англии был принят закон, каравший смертной казнью за неверное предсказание погоды. Действительно, даже в наши дни ошибки в этой области могут дорого обойтись. Самые свежие примеры последних лет тому яркий пример.

В 2005 году ураган "Катрина" обрушился на южные штаты США. Ураган, двигавшийся по причудливому маршруту, никто всерьёз не воспринял и оповещений толком не было, что вылилось в колоссальные человеческие и экономические потери. Наиболее тяжёлый ущерб был причинён Новому Орлеану, город страдал от наводнений и мародёрства и не оправился по сей день.

Проблема в том, что американские специалисты не разработали схемы прогнозов и математические модели, способные высчитать возникновение, развитие и маршрут ураганов.

При том, что тайфуны и торнадо в США — скорее рутинные происшествия, чем форс-мажор.

В 1946 году неточная информация о тумане во Внукове привела к крушению трёх самолётов. Еще 28 готовящихся к посадке воздушных судов удалось перенаправить в другие места.

А кораблекрушение теплохода "Булгария", произошедшее 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище, унесло жизни 122 человек. Капитан перед рейсом предупреждал, что на Волгу выходить небезопасно. Но прогноз был хороший и теплоход вышел на воду, где сильные порывы ветра и ливень с грозой привели к крену судна.

Ну и напоследок хочется напомнить анекдот о Сталине и прогнозе погоды.

"Однажды Сталин беседовал с метеорологами. Он сам в юности работал наблюдателем-метеорологом в Тифлисской физической обсерватории.
— Какой у вас процент точности прогнозов? — спросил Сталин.
— Сорок процентов, товарищ Сталин, — сокрушённо ответили метеорологи, — При современной технике трудно достичь большей точности.
— А вы говорите наоборот, — предложил Сталин, — и тогда у вас будет 60 процентов".

Хотя понятно, что винить метеорологов во всех "выкрутасах" погоды неправильно. При такой неопределённости вводных самые совершенные математические модели бессильны…

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Что происходит с российской погодой?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы роман вильфанд евгений тишковец
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