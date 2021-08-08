Президент Абхазии почтил память погибших в конфликте с Грузией

В эту субботу в Сухуми прошла церемония памяти жертв войны в Абхазии и Северной Осетии. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии и выступил с обращением к братскому народу Северной Осетии.

Со дня начала боевых действий между вооружёнными силами Грузии и России прошло 13 лет. В течение этого времени российские войска охраняли независимость республик Южная Осетия и Абхазия.

Аслан Бжания:

"Дорогие братья-осетины! Передаю вам огромный привет и поддержку от братского абхазского народа. Август 2008 года ещё раз продемонстрировал всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России войска агрессора были разгромлены".

Также президент Абхазии подчеркнул, что, несмотря на несогласие с суверенностью их республик со стороны Грузии, а также возражениями западных стран, отказавшихся признать автономные образования в Цхинвальском регионе, он намерен продолжать углублять и развивать сотрудничество с Россией.

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