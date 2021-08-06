Путин: глобальные изменения климата непропорционально сильно ударили по России

Владимир Путин обратил внимание правительства страны на то, как "непропорционально сильно" погодные условия "бьют" по России.

Выступая в четверг на заседании кабмина, президент указал на необходимость "сосредоточиться" на мерах, которые могли бы замедлить приближение глобального потепления или хотя бы минимизировать последствия.

Путин отметил, что среднегодовая температура в России за последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, чем в среднем по миру. И поэтому, глава государства это особо подчеркнул, необходимо уже сейчас корректировать имеющиеся планы борьбы с чрезвычайными ситуациями и разрабатывать новые.

Напомним, что огромные лесные массивы по всей территории самой большой стране мира теперь тлеют от Сибири до Крайнего Севера.

МСЧ объявило в среду, что в огне находится более миллиона гектаров земли. Особенно сильно пострадала Якутия — а это регион чуть меньше всего Индийского субконтинента.

В то же время на в Дальнем Востоке, на границе с Китаем — наводнения были мобилизованы сотрудники МЧС для борьбы с наводнением и раздачи жителям аварийных припасов и помощи.

Впрочем, ряд аналитиков считают, что изменение климата может "сыграть на руку России":

почва в "оттаивающих" регионах может создать беспрецедентные возможности для выращивания продуктов питания и выпаса скота в исторически слишком холодных районах страны.

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