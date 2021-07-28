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10,5 лет строго режима за контрабанду запчастей ЗРК C-300 в Украину

Политика

Ростовский областной суд вынес приговоры россиянину Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну. Они поставляли из России на Украину радиолокационное оборудование для зенитно-ракетных систем С-300. 

c-300
c-300

Соответствующее сообщение появилось на сайте ФСБ  РФ. Контрабандисты получили в общей сложности 20 лет и 1 месяц колонии строгого режима. 

Согласно материалам следствия, Лобанов и Хачатрян добывали информацию о комплектующих зенитно-ракетного комплекса и переправляли образцы через границу.

Правоохранителям также удалось установить конечного заказчика. Им оказалась украинская государственная компания "Укроборонпром".

Напоминаем, что в шпионы были задержаны в мае предыдущего года во время очередной закупки образцов. 

По данным расследования обстоятельств крушения Boeing 777, в списке возможных ЗРК, сбивших пассажирский авиалайнер, находился также C-300, запчасти которого незаконно перевозили через границу вышеупомянутые лица. 

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C-300
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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