EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Максим Галкин показал мускулистую фигуру в плавках
Названа основная версия взрыва в Геленджике
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Эпидемиолог: иммунитет после прививки и после болезни - разные вещи
Награждение Андрея Малахова орденом вызвало бурные дискуссии в Сети
Прогноз Союза потребителей: ждем роста цен на продукты
Шендерович ответит перед Евгением Пригожиным в петербургском суде
Родственники разыскивают единственную наследницу Нонны Мордюковой
ВОЗ: комбинировать вакцины не стоит - механизм не изучен

"Это, я бы сказал, последнее предупреждение": политолог о новой статье Путина

Политика

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" остаётся в центре внимания экспертов и политиков. Ранее о ней высказались в Киеве: по мнению Михаила Подоляка (советника главы Офиса Зеленского), Украина и Россия — "две чужие страны", а автор материала обретается "вне контекста".

"Это, я бы сказал, последнее предупреждение": политолог о новой статье Путина

13 июля материал за авторством российского президента прокомментировал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он подчеркнул, что статью можно интерпретировать как "последнее предупреждение", в частности, для Штатов. Президент России обозначил позиции ясно и чётко: угрозы Запада, которые могут как-либо повлиять на нацбезопасность РФ, недопустимы.

"Это содержится в конце статьи, где говорится о том, что на территории Украины идёт военное освоение Западом территории, создаётся инфраструктура НАТО. И после этого говорится о том, что Россия не допустит создания на этой территории враждебного государства", — сообщил эксперт, выступая на "России 24".

"Это не то чтобы ультиматум. Это, я бы сказал, последнее предупреждение. В первую очередь оно адресовано американцам, которые в настоящее время полностью контролируют украинскую элиту", — добавил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Пионтковский о статье Путина: Это последнее предупреждение Украине
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Максим Галкин показал мускулистую фигуру в плавках
Названа основная версия взрыва в Геленджике
Эпидемиолог: иммунитет после прививки и после болезни - разные вещи
Награждение Андрея Малахова орденом вызвало бурные дискуссии в Сети
Прогноз Союза потребителей: ждем роста цен на продукты
Шендерович ответит перед Евгением Пригожиным в петербургском суде
Родственники разыскивают единственную наследницу Нонны Мордюковой
Эфирные масла и их удивительные свойства
ВОЗ: комбинировать вакцины не стоит - механизм не изучен
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников