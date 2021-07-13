"Это, я бы сказал, последнее предупреждение": политолог о новой статье Путина

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" остаётся в центре внимания экспертов и политиков. Ранее о ней высказались в Киеве: по мнению Михаила Подоляка (советника главы Офиса Зеленского), Украина и Россия — "две чужие страны", а автор материала обретается "вне контекста".

13 июля материал за авторством российского президента прокомментировал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он подчеркнул, что статью можно интерпретировать как "последнее предупреждение", в частности, для Штатов. Президент России обозначил позиции ясно и чётко: угрозы Запада, которые могут как-либо повлиять на нацбезопасность РФ, недопустимы.

"Это содержится в конце статьи, где говорится о том, что на территории Украины идёт военное освоение Западом территории, создаётся инфраструктура НАТО. И после этого говорится о том, что Россия не допустит создания на этой территории враждебного государства", — сообщил эксперт, выступая на "России 24".

"Это не то чтобы ультиматум. Это, я бы сказал, последнее предупреждение. В первую очередь оно адресовано американцам, которые в настоящее время полностью контролируют украинскую элиту", — добавил он.

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