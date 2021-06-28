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Китай рассказал о межпартийной работе с Россией

Политика

Пекин и Москва достаточно давно работают по целому ряду совместных начинаний — к примеру, известно о давней и успешной реализации проектов в сфере ядерной энергетики. А уж межпартийная работа и вовсе — образец для подражания, заявили в Поднебесной.

Китай рассказал о межпартийной работе с Россией

Более подробно о "дружбе партий" высказался заместитель главы отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Го Ечжо. Он сообщил, что работа по партийным линиям — важный момент в общем взаимодействии РФ и КНР. Например, такая работа в значительной мере расширяет управленческий опыт обеих сторон.

"Контакты между политическими партиями — важная составляющая двусторонних отношений Китая и России. КПК установила официальные отношения с входящими в Государственную думу "Единой Россией", КПРФ… и "Справедливой Россией" и развивает с ними сотрудничество в различных форматах.

Межпартийное сотрудничество России и Китая характеризуется обширностью, высоким уровнем контактов, практическим содержанием диалога и стратегическим сотрудничеством. Оно является образцом межгосударственного диалога между партиями", — заявил Го Ечжо на пресс-конференции, приуроченной к 100-летию образования КПК.

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Автор: Константин Шапров
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