Поставили на "Поток": Россия готова дать Пакистану денег на газопровод

Интересные новости пришли из кулуаров "Угля и майнинга". Выставку почтил своим присутствием заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, который сообщил об интересе России к "Потоку". Однако не к "Северному" и не к "Южному" — к "Пакистанскому".

Унесённые "Потоком": сколько готова дать Москва

По словам Яновского, Россия готова инвестировать в "Пакистанский поток" (ранее проект назывался "Газопровод Север - Юг"), причём солидные суммы: 1,5 -2 млрд долларов. Строить газопровод начнут в июле 2021 года, а денег у Пакистана хватит лишь на 75% проекта.

"Если это будет получаться, российские компании возьмут на себя оставшиеся 25%, если не будет, то они будут договариваться внутри себя, поскольку они все участники этого проекта", — цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, что "Пакистанский поток" для России не должен был бы стать объектом интереса: качать российский газ по нему не будут, да и вообще из РФ в Пакистан газопроводов не построено. Зачем тогда "доплачивать"? Мнением со "Свободной прессой" поделились:

доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В.Ломоносова Борис Волхонский ;

; ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Вторые спереди: почему для России важен Пакистан

"С Пакистаном надо развивать отношения в силу многих причин. Сейчас экономические отношения находятся явно ниже, чем позволяет потенциал обоих государств, а Пакистан играет все большую роль в регионе. С Индией отношения у нас хороши, но она проводит многовекторную политику, и США не оставляют надежду полностью подчинить ее своему влиянию. Не получится, но такие намерения у США есть. В этом плане нам надо развивать отношения со всеми странами региона, включая Пакистан. По значимости он вторая страна в Южной Азии", — объясняет Волхонский.

Таким образом, проект имеет очевидную политическую компоненту. Кроме того: Штаты выводят войска из Афганистана, и кроме Пакистана наводить там порядок будет некому. А "беспорядок" чреват повторением ситуации начала 90-х годов, что не устроит никого.

"Разбавление" Китая и деньги лишними не будут

"Для России реализация "Пакистанского потока" — возможность заработать деньги и усилить свое влияние. Сейчас там очень сильно китайское влияние в разных его аспектах, они там строят различные объекты, поэтому если мы разбавим китайское присутствие, то будет неплохо", — считает Митрахович.

А уж насколько для РФ выгодно участие в данной затее, можно будет понять только в момент "расплаты" Пакистана за российские траты. По крайне мере, платит страна, которая строит газопровод, тогда как "Северный поток-2" (его подводная часть) построен на российские деньги.

"Конечно, выгода есть, вопрос лишь в том, как Пакистан будет платить за российскую часть, надежный ли партнёр. Но все-таки Пакистан — это важный региональный игрок", — отмечает Митрахович.

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