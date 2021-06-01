Пушков ответил "невеждам из Рады" по поводу плакатов о Москве, Киеве и жабах

Необычные плакаты, которыми украсили украинскую столицу на День Киева, можно назвать лишь "шутовством" и "невежеством". Хвастаться возрастом городов просто бессмысленно, а украинским "экспертам" не помешало бы подучить историю.

Напомним о развитии истории: 30 мая Украина праздновала День Киева. По такому поводу депутат Алексей Гончаренко решил украсить столицу серией плакатов, которые информировали прохожих о том, что

"В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали".

И прочих подобных "фактах".

"Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она точно была", — написал в Telegram председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Нынешняя Украина к тому Киеву, о котором идёт речь на плакатах, отношения не имеет вообще, продолжил он. Потому что Украины как таковой на тот момент ещё не было создано.

"Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенёс туда свою резиденцию и сказал: "Се буди городом Русским". Русским — не украинским. Но сиё нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо", — заключил Пушков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.