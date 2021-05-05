И спи спокойно: готовы ли власти к введению налога на роскошь

Снова заговорили о налоге на роскошь: законопроект, который предполагает его введение, предложили в "Справедливой России". На кону — триллионы рублей, которые стали бы очень полезны для решения различных социальных задач (например, помощи бедным).

Сергей Миронов

В законопроекте уточняются и цифры. Для объектов недвижимости, если проект будет принят, введут налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей — от 1% до 5%, для яхт и самолётов — от 3% до 7%.

Готовы ли власти вводить налог на роскошь или это пока только разговоры? Журналисты "Правды.Ру" пообщались с Константином Ордовым, руководителем департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России.

Налоговый "заплыв": ситуация на примере яхт

"Мне кажется, это чистой воды популизм. Ровно потому, что мы уже сегодня видим самолёты и яхты, которые регистрируются вне российской юрисдикции. Более того, если мы с вами посмотрим на коммерческий флот, рыболовный и все прочие, то увидим: они плавают под этими флагами не российских юрисдикций. Просто потому, что у нас сегодня налогообложение менее выгодно, чем в каких-то других странах", — рассказывает Ордов.

Яхта Романа Абрамовича

Богатые люди, продолжает эксперт, в плане финансовой грамотности достаточно продвинуты. И подобным их не проведёшь. А вот избирателей вполне можно. Так что на текущий момент ситуация следующая: богатые люди владеют яхтами, тоннаж которых чуть ли не начинает превышать таковой у военно-морского флота РФ.

"Но если вам кажется, что с этих яхт они платят в России хотя бы минимальные налоги, это абсолютно не так", — сообщает Ордов.

О налогах и не только (например, о Maybach)

Нынешняя система пришла к следующему вопросу: налоговая база по подобного рода налогам минимальна. А если её ужесточить, то страна рискует потерять, например, бизнес-авиацию.

Mercedes Maybach

"На мой вкус, мы с вами могли бы говорить про дорогие объекты недвижимости и машины. Например, Maybach мы видим всё больше и больше. Вот это то, что действительно не унесёшь, не увезёшь, чем ты пользуешься. А самолёты и пароходы — это является предметом юрисдикции, в которой они зарегистрированы", — резюмирует эксперт.

При этом весьма интересна следующая ситуация: по сути, неким "аналогом" налога на роскошь можно назвать, как ни странно, транспортный налог, ведь он упирается в количество лошадиных сил автомобильного двигателя.

С кого и сколько: о каких налоговых "манёврах" стоит думать властям

В силу того, что заметно увеличилось социальное расслоение, а богатых людей стало меньше, стоило бы задуматься о прогрессивной шкале налога на доходы.

"Мы же не хотим экспроприировать. Вот здесь какая задача положена? Если вы нашли у кого-то дорогое имущество и хотите его забрать, то есть экспроприировать, этот кто-то, может быть, сегодня уже столько не зарабатывает. Вот в чём вопрос. Он, может быть, 20 лет назад был прекрасным предпринимателем, построил что-то дорогое. Но сегодня в результате кризиса он уже перестал был предпринимателем, у него нет столько денег", — разъясняет Ордов.

Кто и сколько зарабатывает? Ответ меняется всё чаще

А если говорить о доходе, о добавленном капитале, можно представить следующую схему. Например, человек вкладывается в акции и платит налог с прироста.

"В два раза фондовые рынки выросли, давайте уже с этого вновь заработанного капитала начнём брать налоги. Но мы хотя бы понимаем, с чего мы их берём. Тут такие вещи гораздо нужнее, мне кажется, важнее", — уверен Ордов.

В тихом и непрозрачном омуте: собрали — а дальше что?

"Я бы, в принципе, подумал больше не о роскоши. Сейчас в Европе и в мире гораздо более модной, современной, важной для общества темой является экологический налог", — уточняет Ордов.

Например, можно выявить предприятия, которые нарушают нормы, причём давно и злостно, и ввести для них некий налог.

Мало собрать налоги — важно ещё и распределить их

Логично, что деньги от такого налога пригодились бы, например, в региональной медицине. Но если не будет прозрачности, не будет и понимания, что с ними в итоге стало.

"Нужно, чтобы было понятно, за что мы берём и кому, на какие цели возвращаем. А просто так взять, собрать налог в Подмосковье и отправить их в регионы… Я боюсь, что дальше эта связь недостаточно прозрачна. Если мы не увидим этих денег, то не сможем их целевым образом использовать, в том числе для снижения "перекоса" по доходам. Да, мы сделаем богатых беднее. Но бедные от этого богаче не станут", — заключает Ордов.

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