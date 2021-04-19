Точка стабилизации: Попова о ситуации с коронавирусом в РФ

Новые данные по коронавирусу в России: наша страна занимает на текущий момент 87 место по показателю "среднесуточная заболеваемость". Это даёт возможность говорить о стабилизации ситуации.

Данные по COVID-19 привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Россия также достигла достаточно высокого места по показателю тестирования.

"По тестированию … Российская Федерация буквально последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка. Но, учитывая очень сложную эпидситуацию во Франции и Италии, наши коллеги там были вынуждены увеличить количество тестов. Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России это 87 позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", — уточнил Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Напомним, что согласно открытым данным портала "стопкоронавирус.рф" в России проведено уже более 126 млн тестов, на 18 апреля выявлено 8 589 случаев заболевания.

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