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От Донбасса до "Спутника": о чём побеседовали Путин, Меркель и Макрон

Политика

Всё-таки состоялся давно ожидаемый разговор лидеров России, Франции и Германии. Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель пообщались в формате видеоконференции 30 марта. Главные темы — в кратком обзоре специально для наших читателей. Данные приводит пресс-служба Кремля.

От Донбасса до "Спутника": о чём побеседовали Путин, Меркель и Макрон

Вопрос Донбасса

Советники от трёх стран продолжат совместную работу по оценке ситуации на Донбассе и работу по её урегулированию. Однако ключевой момент — выполнение своей части договорённостей властями Украины.

"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", — указали в пресс-службе.

Вопрос Навального

Путин, пишут в пресс-службе, "дал разъяснения" Макрону и Меркель по ситуации с Алексеем Навальным. В частности, были открыты некие "объективные обстоятельства" дела.

Вопрос Белоруссии

"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — указали в пресс-службе.

Вопрос отношений с ЕС

Путин уточнил: Москва готова восстанавливать ранее ухудшившиеся отношения с Брюсселем. Однако есть важное уточнение.

"С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность", — указали в пресс-службе.

Вопросы Ливии, Сирии, Ирана

Ситуация в Ливии постепенно стабилизируется, но очень важно сформировать в стране единые органы власти, которые и помогут сдвинуть с места "забуксовавший" политический процесс.

В Сирии дела также налаживаются:

"Отмечено, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи", — указали в пресс-службе.

Также лидеры трёх стран согласились с важностью СВПД по ядерной программе Ирана и отметили важность совместной работы по координированию действий.

Вопрос "Спутника V"

Вопросы о том, когда российская вакцина наконец станет доступна в рамках ЕС, также были подняты. Россия, отметил Владимир Путин, не старается "навязать" вакцину, так что заявления такого рода от чиновников ЕС можно рассматривать как попытку отстоять интересы компаний, а не граждан.

"Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", — указали в пресс-службе.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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