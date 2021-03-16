Если говорить о возвращении Крыма в состав России с точки зрения логики, то "аннексию" увидеть не получится.
Поскольку Украина в 2014 году "лишилась государственности", то жители Крыма имели полное право самостоятельно решать свою судьбу. В этом уверен руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер.
Вебер, оценивая ситуацию с Крымом, сказал следующее: Запад рано или поздно устанет от собственной лжи и признает Крым. В текущий момент на полуострове царят мир и взаимопонимание, никаких "притеснений", о которых пишет западная пресса, нет.
"Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности.
Народ Крыма имел право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины", — сообщил Вебер РИА "Новости".
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