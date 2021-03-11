Политолог: зачем госслужащих освобождают от наказания за коррупцию

Законопроект об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, наступивших "по независящим от них обстоятельствам", был принят силами фракции "Единая Россия".

314 "единороссов" из 315 отдали голоса за принятие документа. "Справедливая Россия" большинством голосов выступила "против", а ЛДПР и коммунисты вообще не приняли участие в голосовании.

Причину такой политической расстановки "Правде.Ру" назвал политолог Алексей Казаков.

"Все идет логическим путем, узкая группа владельцев капитала отстаивает свои интересы. В современном мире это нормальное условие — когда те люди, которые зарабатывают деньги, хотят себя обезопасить", — пояснил политолог.

Также он предположил, какие последствия понесёт принятие нового документа.

"Конечно, это против интересов развития страны, конечно, это будет тормозить экономику и, конечно, это ещё больше покажет, что вся борьба с коррупцией, о которой все говорят, — это смехотворное шоу для начинающих", — резюмировал Казаков.

Как отмечается в законопроекте, независящими от представителя власти обстоятельствами могут быть в частности, забастовки, стихийные бедствия, пожар, теракты, эпидемии. При этом регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, согласно законопроекту, не могут быть признаны независящими от госслужащих.