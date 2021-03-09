"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам

Новый и весьма спорный законопроект предложил депутат от "Единой России" Анатолий Выборный. Данные о нём приводят "Известия": идея заключается в штрафах и тюремных сроках для всех, кто решит распространять фейковые данные о ценах на продукты.

Уточняется, что для физлиц штрафы могут составить до 500 тысяч рублей либо до 3 лет тюрьмы. Оправдана ли такая мера? Поможет ли её внедрение решить вопрос? Рассказывает Александр Ведруссов, директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель, в специальном интервью для "Правды.Ру".

"Единороссы сходят с ума": как в партии "готовятся" к выборам

Эксперт уверен, что партия "Единая Россия" действует максимально странно. В преддверии выборов её рейтинги просели ниже 30%, и в качестве мер по их "подтягиванию" очень пригодились бы взвешенные, адекватные меры поддержки населения. Но представители партии пошли другим путём.

"Казалось бы, спрос на что? На адекватность, на то, чтобы были какие-то социальные меры, на то, чтобы правящая партия проявила какую-то человечность, адекватность, искренность", — отмечает Ведруссов.

Например, существует проблема: рост цен. Но ни "Единая Россия", ни власти в целом ничего не могут ему противопоставить, кроме попыток искусственного, временного "сдерживания".

"Максимум, что удаётся сделать — на какой-то критический период до нескольких месяцев задержать или как-то ограничить рост цен. Потом они всё наверстывают по двойному тарифу. Это касается цен на бензин, на продукты, на тарифы ЖКХ, на всё, что угодно. И этот подход характерен практически для любой социально-экономической или политической проблемы", — уверен Ведруссов.

Украинские параллели, удивительные истории и маразм

Власти, продолжает Ведруссов, хотят добиться следующего: вместо решения проблемы наказать всех тех, кто об этой проблеме говорит.

"На самом деле, если бы это была первая мера или первое предложение, это как бы одно. Но это целая череда мер, которая ограничивает агитацию в интернете или, в принципе, свободное общение граждан в интернете", — уверен Ведруссов.

В качестве примера можно вспомнить Украину: вместо того, чтобы решать вопросы с ростом тарифов, в Киеве предпочитают "устраивать облавы" на те политические силы, которые эту проблему поднимают.

Эксперт предлагает вспомнить ещё одну историю о "Единой России": она связана со знаменитым манифестом партии. В нём рассказывали (причём с упоминанием конкретных цифр), как в будущем будут жить россияне: например, гарантировались конкретные минимальные зарплаты, пенсии, поднимался жилищный вопрос.

"За распространение этого манифеста сейчас пытаются судить регионального депутата", — сообщает Ведруссов.

При этом власти добиваются двоякого эффекта: с одной стороны, население "прессуют". А с другой — делают это настолько странным и причудливым образом, что над властями начинают смеяться.

"Здесь причудливое сочетание: с одной стороны — да, прессуют. А с другой — всё равно над этой властью будут смеяться. Потому что нельзя не смеяться над этим зашкаливающим маразмом", — уверен Ведруссов.

"Эффект будет очень простой"

Партия, считает эксперт, добьётся своей "работой" подобного рода только одного: проигрыша сентябрьских выборов.

"С таким поведением, с такими инициативами… Неясно, как они собираются не то что удержать 30%, а получить хоть какой-то приличный результат", — удивляется Ведруссов.

Население, считает эксперт, отреагирует просто: проголосует за любую оппозицию. Причём неважно, какой именно она будет: "маразматики" от "Единой России" всё равно будут смотреться хуже.

"Единая Россия", резюмирует эксперт, разрушает правовое поле, уничтожает авторитет власти, "топит" свой рейтинг, чтобы провалить выборы в сентябре.

"Все их фокусы и выкрутасы, я думаю, не очень хорошо влияют на обстановку в стране. Игра, которую затеял депутат "Единой России", очень опасна и деструктивна", — подводит итог Ведруссов.