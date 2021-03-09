Кардинальное решение проблемы "вбросов" в информационное поле россиян недостоверных данных о росте цен предложили в Госдуме. Как пишут "Известия", законопроект уже разработан.
Речь идёт о следующей ситуации: довольно часто в стране стал возникать так называемый панический спрос на некоторые продукты. Часто он вызван тем, что люди узнают в интернете "достоверные" данные о скором "невероятном" росте цен и спешат сделать запасы.
Наказывать за распространение подобной информации предложил депутат от "Единой России" Анатолий Выборный. Согласно его законопроекту:
"Речь идёт об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары.
Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита", — уточнил автор законопроекта для "Известий".
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