Новый законопроект: за ценовые фейки хотят штрафовать и сажать

Кардинальное решение проблемы "вбросов" в информационное поле россиян недостоверных данных о росте цен предложили в Госдуме. Как пишут "Известия", законопроект уже разработан.

Речь идёт о следующей ситуации: довольно часто в стране стал возникать так называемый панический спрос на некоторые продукты. Часто он вызван тем, что люди узнают в интернете "достоверные" данные о скором "невероятном" росте цен и спешат сделать запасы.

Наказывать за распространение подобной информации предложил депутат от "Единой России" Анатолий Выборный. Согласно его законопроекту:

наказание для физлиц предусматривается либо в виде штрафа 200 до 500 тысяч рублей, либо в виде тюремного срока до 3 лет;

наказание для юрлиц предусматривается в виде штрафа 500 до 800 тысяч рублей.

"Речь идёт об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита", — уточнил автор законопроекта для "Известий".