Российские власти удивлены пунктом санкций США об экспорте вооружений

Пункт санкций США против России, анонсированных 2 марта, связанный с экспортом вооружений, вызвал немалое "недоумение" у сотрудников российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Как заявили в ведомстве РИА "Новости", никакой поставки американского оружия в Россию не было даже в планах. А в последний раз таковая состоялась по программе ленд-лиза во времена еще Великой Отечественной войны, и эта программа завершилась 21 августа 1945 года.

Санкции были анонсированы американскими властями против семи российских должностных лиц и трёх организаций — научно-исследовательских институтов. В последних якобы производилось биологическое и химическое оружие.