Пункт санкций США против России, анонсированных 2 марта, связанный с экспортом вооружений, вызвал немалое "недоумение" у сотрудников российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Как заявили в ведомстве РИА "Новости", никакой поставки американского оружия в Россию не было даже в планах. А в последний раз таковая состоялась по программе ленд-лиза во времена еще Великой Отечественной войны, и эта программа завершилась 21 августа 1945 года.
Санкции были анонсированы американскими властями против семи российских должностных лиц и трёх организаций — научно-исследовательских институтов. В последних якобы производилось биологическое и химическое оружие.
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