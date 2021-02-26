Желание врагов России очернить российскую вакцину "Спутник V", подорвав доверие к ней мирового сообщества, объяснимо. Российская вакцина, без ложной скромности, одна из лучших, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев считает, что враги просто-напросто боятся российской вакцины. Учёные нашей страны совершили настоящий подвиг, в кратчайшие сроки создав эффективный вариант вакцины, который по итогам тестов показал эффективность на уровне 91,6%, что подтвердили в издании Lancet.

"Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире…

Нам надо быть скромными, но честными. У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских учёных, надо этим гордиться

Многие враги пытались подорвать доверие к России, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире, и они её просто боятся", — рассказал Дмитриев, выступая на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества.