Идея от Минприроды: рекультивацию мусорных полигонов оплатят россияне

Проблему с рекультивацией мусорных полигонов, которая хорошо известна россиянам, "решают" уже давно. С 2017 года вопросы переполнения таких полигонов и страдающих от этого людей неоднократно поднимались в СМИ, дело доходило до масштабных акций протеста.

Каждый год в стране накапливается примерно 70 млн тонн ТКО (твёрдых коммунальных отходов). Из них лишь 3-5% как-то перерабатываются. Решение предложили в Министерстве природных ресурсов России.

По мнению экспертов ведомства, одну из проблем (а именно — где взять деньги на рекультивацию) могут решить сами россияне. Нужно всего лишь добавить к коммунальным платежам небольшую сумму, и тогда получится оперативно собрать деньги на рекультивацию.

"Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 рублей в год на человека", — уточнил для РБК цифру директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов.

Данная сумма высчитана с учётом того, сколько "кубов" ТКО генерирует средний россиянин за год. На текущий момент цифра находится в пределах 2,53 кубометра.