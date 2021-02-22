В СР появилась должность сопредседателя партии

Ранее партия внесла изменения в устав и теперь называется "Справедливая Россия — За Правду!".

Также на съезде были учреждены новые должности, которые появятся в руководстве политической силы.

"В устав вводятся две новые должности. Первая должность — сопредседатель партии, председатель центрального совета партий и вторая — сопредседатель партии, председатель совета депутатов партии", — заявил глава СР Сергей Миронов.