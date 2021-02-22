Ранее партия внесла изменения в устав и теперь называется "Справедливая Россия — За Правду!".
Также на съезде были учреждены новые должности, которые появятся в руководстве политической силы.
"В устав вводятся две новые должности. Первая должность — сопредседатель партии, председатель центрального совета партий и вторая — сопредседатель партии, председатель совета депутатов партии", — заявил глава СР Сергей Миронов.
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