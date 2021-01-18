Лавров не увидел в действиях КНДР "основы для эскалации"

Несмотря на большой военный парад, который не так давно провели в КНДР, ситуация в регионе остаётся спокойной. Парад никоим образом не был проведён для того, чтобы дестабилизировать обстановку.

По итогам парада в КНДР некоторые западные СМИ написали об очередном витке "эскалации". Однако в МИД России уверены: всё спокойно, ситуация под контролем, стороны выполняют обязательства.

"Многие сейчас обратили внимание на военный парад по случаю очередной годовщины в Корейской Народной Демократической Республике, но в целом каких-либо действий, которые на практике реально будут создавать материальную основу для эскалации, не предпринимается", — высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров для прессы.

Лавров подтвердил, что договорённости от 2018 года всё ещё в силе, Сеул и Пхеньян готовы продолжать работу. В МИД России, конечно же, выступают за прочный мир на полуострове, резюмировал Лавров.